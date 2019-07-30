في اليوم العالمي للصداقة.. تعرف على قصة الصورة الأشهر على السوشيال ميديا.. فيديو

كشف بطل صورة " أصدقاء المستشفى" عمر عبد الناصر، تفاصيل الصورة وحقيقة التقاطها، قائلًا إن المستشفى تسمح لمبيت فرد واحد فقط مع المريض، ولكننا حرصنا على التناوب على صديقنا لرعايته خلال فترة الليل.



وأضاف بطل صورة " أصدقاء المستشفى" المتداولة بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten": " المكان لم يسع لنوم الجميع بشكل جيد ولكن ذلك لم يمثل عائق لنا وتجاورنا فى المكان المحدد لكي نستريح قليلًا".



وتابع عمر عبدالناصر: " الصداقة ليس لها وقت نهائيًا، ولكنها تتوقف على مدى قربنا من بعضنا البعض"، موضحًا أن صداقته مع أحمد تصل إلى 7 سنوات منذ أيام الجامعة، ولكنه من أقرب الأصدقاء لى.



وأردف أن أحمد أصيب فى حادث ولجأ إلينا من خلال اتصال تليفونى وكان يجب أن نكون على قدر المسئولية، مؤكدًا أنه يجب أن نكون مع بعض فى الحلو والمر وليس فى وقت الضحك فقط.



واستطرد " أحمد أصيب فى حادث سيارة، بعدة كسور فى الفخذ واليد، وكنا نقضي الليل معه قبل إجراء العملية الخاصة به لأننا نتناوب على رعايته"، موضحًا أن الصورة التقطت قبل الفجر خلال استراحتهم قبل موعد العملية فى الصباح".



من جانبه علَق، أحمد أشرف " المريض"، قائلًا " عمرنا ما كنا نتخيل إن الصورة دى هتبقى تريند فى يوم من الأيام"، مضيفًا إن أحد أصدقائه يحب أن يوثق الأحداث وهو من التقط الصورة ولم نكن نتخيل أن تنتشر وتلفت نظر المصريين بهذا الشكل.