حاجة تفرح.. فرح سعيد: مؤتمرات الشباب تبث روحا إيجابية في مصر ..فيديو

أشادت الإعلامية فرح سعيد، بمؤتمرات الشباب قائلة "حاجة تفرح"، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر توجيهاته للحكومة بتنفيذ توصيات ونتائج مؤتمرات الشباب على الفور.





وأضافت فرح سعيد خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن الجلسات الخاصة بمؤتمر الشباب تبعث روحًا إيجابية تحمل اهتمامًا وخوفًا على الوطن، فضلًا عن حرص الدولة على سماع صوت أبنائها.





وأكدت فرح سعيد أن المؤتمر اليوم سوف يكون على أعلى مستوى تنظيمي وإداري، مشيرة إلى أن أجندة المؤتمر تحتوي على فعاليات هامة جدًا.





وأشارت فرح سعيد إلى أن الشعب في انتظار إجابات الرئيس "السيسي" التي وجهها له الشباب من خلال مبادرة إسال الرئيس، مشيرة إلى أنهم ينتظرون التدشين الرسمي لمبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري.





وأوضحت فرح سعيد أن مبادرة "حياة كريمة" تقوم على استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الفقر.