دراسة: أكثر من 70٪ من الأغذية المعبأة منتجات تقود لوباء السمنة

خلصت دراسة حديثة إلى أن أكثر من 70٪ من الأغذية المعبأة المباعة في الولايات المتحدة هي منتجات مخبرية فائقة المعالجة تقود وباء السمنة.



وهناك أكثر من 160 مليون أمريكي يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وتدوم الأطعمة المعبأة مسبقًا لفترة أطول وتشكل عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الغربي المريح، ولكنها غالبًا ما تكون عالية السعرات وسعرات فارغة.



فالأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات مشتقة في الغالب من الأغذية في المختبرات، ولكنها تحتوي على القليل من الطعام الفعلي.



وتوصلت دراسة تابعة لجامعة نورث وسترن، تضم أكثر من 200000 منتج مغلف، إلى أن 71 بالمائة من المنتجات فائقة المعالجة، أكدت أن هذه الأطعمة تسبب الإفراط في الأكل وزيادة الوزن في وقت سابق من هذا العام.



ولفتت الدراسة إلى أن كل ما تأكله أو تشربه الآن يأتي معبأ مسبقًا، فالاحتمالات أكثر من كونه منتجًا مختبريًا أكثر من الطعام الفعلي، حيث إن النظام الغذائي الغربي هو المحرك الرئيسي لوباء السمنة الأمريكي، وهذا النظام الغذائي غني بالسمك والأطعمة المصنعة.



وفي الواقع، فإن غالبية الوجبات الخفيفة والخبز وملفات تعريف الارتباط والضمادات والمشروبات التي تأتي في عبوة لا تتم معالجتها فحسب بل معالجتها فائقة، وفقًا لأبحاث جامعة نورث وسترن الجديدة.



وتبين أن أكثر من 70 في المائة من المنتجات التي تم تحليلها والتي يبلغ عددها 200000 منتج والتي تم تحليلها من قبل العلماء، تم تصنيعها في الغالب في المختبر أو تم استخلاصها من الأطعمة الكاملة أو تم تطويرها في المختبر، وإذا استمر الاتجاه الحالي، فسيظل هذا العدد يزحف إلى 100 في المائة.



وتقوم الولايات المتحدة بتجهيز الطعام منذ أربعينيات القرن الماضي، بدءًا من عمليات الاندماج والشراء التي تم تصنيعها لأول مرة في عام 1941.



المعالجة هي عبارة عن مصطلح جذاب لعدد من التقنيات لتعديل اللحوم والخضراوات والفواكه، بما في ذلك كل شيء من التقطيع إلى استخراج المكونات أو الزيوت إلى تجميد التجفيف، وإزالة الجوانب السامة وإضافة المواد الكيميائية الحافظة.



والاتجاه الصعودي هو أن هذه الأطعمة تستمر لفترة أطول وأسرع وأسهل للتحضير للمستهلكين.



ولكن هذه العملية تعني أيضًا أنه بحلول الوقت الذي تأكل فيه أو تشرب فيه طعامًا مغلفًا، يكون له قيمة غذائية أقل من مواده الأصلية، وقد تحتوي على مواد مضافة مثل السكريات والمواد الحافظة التي تجعل المنتج أقل صحة.



وتتطلب الولايات المتحدة وضع العلامات التي تكشف عن القيم الغذائية والمكياج للأطعمة المعلبة، ولكن ليس لديها نظام تصنيف رسمي لها.



وحتى تحصل على مقياس ومقارنة معياريين، استخدمت جامعة نورث وسترن نظام تصنيف النجوم الصحية الذي تم اعتماده لتصنيف جودة وصحة الأطعمة المعلبة في أستراليا ونيوزيلندا.