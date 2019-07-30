غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر تجميع ونقل جلود الأضاحي دون تصريح بالمنوفية

أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، قرارا بحظر جميع الجمعيات الأهلية من تجميع أي جلود للأضاحي التي يتم ذبحها في عيد الأضحي المبارك، حيث سيتم تجميعها بالمساجد الخاضعة لإشراف الأوقاف.



كما قرر اللواء سعيد عباس حظر ذبح وحفظ ونقل جلود الأضاحي بدون تصريح من الجهات المختصة.



وأكد سعيد عباس أنه في حالة مخالفة ذلك تفرض غرامة على المخالف بواقع 5000 جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة.



وشدد سعيد عباس على جميع الوحدات المحلية متابعة ذلك بكل حسم ودقة على أن يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف لمتابعة تجميع الجلود بالمساجد الخاضعة لإشراف الأوقاف والجهات المختصة في هذا الشأن وبيعها على أن يعود عائدها لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.