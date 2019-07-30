ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك اليابان المركزي يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:59 ص
بنك اليابان المركزي
بنك اليابان المركزي
رويترز
أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، اليوم الثلاثاء، لكنه أضاف نبرة جديدة في بيان سياسته النقدية قائلا إنه سيلجأ للتيسير "دون تردد" إذا فقد الاقتصاد الزخم لتحقيق هدف البنك المركزي بالوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.

وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة المستهدف للأجل القصير عند -‭0.1‬ بالمئة، وتعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة.

وأبقى البنك على توجيهه المستقبلي - أو تعهد البنك المركزي بشأن السياسة النقدية المستقبلية - الذي يلزم بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية الشديدة التدني لفترة ممتدة من الوقت، على الأقل حتى ربيع 2020 تقريبا".

وصوت سبعة من أعضاء مجلس البنك لصالح قرار الإبقاء على أهداف الفائدة، بينما صوت اثنان بالرفض، وامتنع اثنان عن التصويت.

ترشيحاتنا

ثوم وبصل.. الفلاحين تقدم الحل لإبعاد ثعبان الطريشة عن التجمع

بعد قليل.. نظر تجديد حبس فتاة العياط بعد قتلها شابا حاول اغتصابها

سوق السيارات المستعملة.. أسعار جيلى باندا 2015 بعد التخفيضات ..فيديو

خطأ شائع عند المسح على الجورب.. تعرف عليه.. فيديو

الصناديق تحسم المعركة بين مصطفى كامل وهاني شاكر على رئاسة المهن الموسيقية

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين

عاش هنا يوثق تحول سعد أردش من عامل بالسكة الحديد لنجم فى سماء المسرح.. وكواليس تسببه فى نجومية سعيد صالح ومحمد صبحي وأحمد زكي بـ هاللو شلبي

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ