بي.بي البريطانية: لا ننوي تسيير ناقلات عبر مضيق هرمز حاليا

قال برايان جيلفاري، المدير المالي لشركة بي.بي البريطانية، إن الشركة لم تسير أي من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو الحالي.



وأضاف أن شركة النفط والغاز لا تعتزم في المدى القريب تسيير أي ناقلة ترفع علم بي.بي عبر المضيق الذي يمر منه خُمس النفط العالمي.



وأشار إلى أن الشركة تنقل النفط من المنطقة باستخدام ناقلات مستأجرة.