58 % من قراء صدى البلد يتوقعون استكمال بطولة كأس مصر بعد انتهاء الدوري

توقع قراء صدى البلد استكمال بطولة كأس مصر، بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، والذي توج بها فريق الأهلي.



وبلغت نسبة مؤيدي استكمال بطولة كأس مصر حوالي 58% وفقا للاستطلاع الذي أجراه "صدى البلد"، مقابل 29 % لا يتوقعون استئناف البطولة، بينما بلغت نسبة غير المهتمين 13 %.



وكان الزمالك توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح.



ويعد الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر برصيد 36 مرة، ويليه الزمالك في المركز الثاني بـ 27 مرة.



