رئيس جهاز 6 أكتوبر: افتتاح توسعة وحدة رعاية الأطفال بالمستشفى المركزى

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم افتتاح توسعة وحدة رعاية الأطفال بالمستشفى المركزى، بالمدينة، حيث تم إضافة 5 أسرة، لتصبح الطاقة الاستيعابية للوحدة ٩ أسرة، و٤ أجهزة تنفس، وذلك بحضور الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتورة نجلاء أبوالوفا، مدير عام الإدارة الصحية بمديرية 6 أكتوبر، والدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى المركزى بـ6 أكتوبر، والمهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، ومديرى الإدارات بالجهاز،وحيد القماح، وكيل مجلس الأمناء.





من جانبه أوضح الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى المركزى بـ6 أكتوبر، أن التردد الشهرى يبلغ 920 مريضًا، حيث تم استقبال 55 ألف مريض خلال الـ6 أشهر الماضية، ويبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية 24 ألف حالة شهريًا، مشيرًا إلى أن المستشفى تضم أول وحدة لرعاية الأطفال بمدينة 6 أكتوبر، و3 غرف عمليات، منها غرفة عمليات عظام مجهزة.





وشددت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على ضرورة تكاتف الجهاز التنفيذى، مع الأجهزة الشعبية، ومجلس الأمناء، بمدينة 6 أكتوبر، لتحقيق المستهدف من المبادرات الصحية.



