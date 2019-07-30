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اقتصاد

خالفت الترخيص.. دبي للخدمات المالية تغرم أبراج 315 مليون دولار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:01 ص
دبي للخدمات المالية
دبي للخدمات المالية تفرض غرامات على كيانين تابعين لشركة الا
رويترز
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات مالية قيمتها الإجمالية 315 مليون دولار على كيانين تابعين لشركة الاستثمار المباشر "أبراج"، وهي أول غرامات كبيرة تُفرض على الشركة التي انهارت العام الماضي.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، اليوم، الثلاثاء، إنها فرضت غرامة قدرها نحو 300 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وأخرى بحوالي 15.3 مليون دولار على أبراج كابيتال التي تخضع لتنظيم سلطة الخدمات المالية.

وأضافت أن الغرامات فُرضت بسبب "مخالفات خطيرة ارتكبتها شركتان من مجموعة أبراج تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين".

كانت أبراج، التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو 2018 بجزر كايمان، أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهارت العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين بسبب استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.

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