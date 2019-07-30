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رياضة

انطلاق منافسات اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف فى شرم الشيخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:53 ص
منافسات بطولة العالم
منافسات بطولة العالم لسباحة الزعانف
عمرو الحلوانى
انطلقت صباح اليوم أولى منافسات بطولة العالم لسباحة الزعانف والتى تستضيفها المدينة الشبابية بشرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، والتي تقام للمرة الأولى خارج أوروبا بعد أن أقيمت في اليابان مرة واحدة في التسعينيات، ويشارك في البطولة 330 لاعبا يمثلون 31دولة.

وقد شهد أمس وزير الشباب والرياضة حفل الافتتاح برفقة سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومندوب الاتحاد الدولي بالبطولة.

وقد أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في وقت سابق قائمة منتخب مصر والتي ستنافس في البطولة، حيث ضمت قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبات "سلمي محمد رمضان، جهاد جمعة خميس، نور سامح، جودي شريف، لوجي ياسر، روضة نبيل، حنين خالد، جاسمين وائل، مايا هيثم، حبيبة رأفت، فاطمة أيمن".

وعلى مستوى اللاعبين ضمت قائمة المنتخب كلًا من "مازن محمد، أحمد حسين، أحمد مرسي، عمر بكر، يوسف رمضان، يوسف عبدالفتاح، محمود وليد، أحمد تأمر، أحمد إيهاب، حسن عصام، يوسف وليد".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب إسلام شامة رئيسا للجهاز، وفي التدريب كلًا من "فارس أبازيد، هشام خالد، أحمد زكريا" إضافة إلى معتز زين الدين مستشار أحمال، فتحي أسامة" مدرب أحمال.

وتشمل الدول المشاركة في البطولة للنسخة الحالية "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان"

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