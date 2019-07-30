انطلاق منافسات اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف فى شرم الشيخ

انطلقت صباح اليوم أولى منافسات بطولة العالم لسباحة الزعانف والتى تستضيفها المدينة الشبابية بشرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، والتي تقام للمرة الأولى خارج أوروبا بعد أن أقيمت في اليابان مرة واحدة في التسعينيات، ويشارك في البطولة 330 لاعبا يمثلون 31دولة.





وقد شهد أمس وزير الشباب والرياضة حفل الافتتاح برفقة سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومندوب الاتحاد الدولي بالبطولة.





وقد أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في وقت سابق قائمة منتخب مصر والتي ستنافس في البطولة، حيث ضمت قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبات "سلمي محمد رمضان، جهاد جمعة خميس، نور سامح، جودي شريف، لوجي ياسر، روضة نبيل، حنين خالد، جاسمين وائل، مايا هيثم، حبيبة رأفت، فاطمة أيمن".





وعلى مستوى اللاعبين ضمت قائمة المنتخب كلًا من "مازن محمد، أحمد حسين، أحمد مرسي، عمر بكر، يوسف رمضان، يوسف عبدالفتاح، محمود وليد، أحمد تأمر، أحمد إيهاب، حسن عصام، يوسف وليد".





ويضم الجهاز الفني للمنتخب إسلام شامة رئيسا للجهاز، وفي التدريب كلًا من "فارس أبازيد، هشام خالد، أحمد زكريا" إضافة إلى معتز زين الدين مستشار أحمال، فتحي أسامة" مدرب أحمال.



