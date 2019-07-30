طاجيكستان تحتفل بمرور 5500 عام على مدينة سرزم الأثرية

حتفل طاجيكستان هذا العام بمرور 5500 عام على مدينة سرزم الأثرية التي أدرجتها المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" في قائمة التراث العالمي في عام 2010، واتخذت الحكومة الطاجيكية قرارا في عام 2001 باعتبار الجزء المحفوظ من المدينة كنزا وطنيا والقطعة من أرض سرزم التي تبلغ مساحتها 34ر47 هكتار ملكية مصونة لجمهورية طاجيكستان.



وذكر تقرير لسفارة طاجكستان بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن مدينة سرزم الأثرية التي تقع على الضفة اليسرى لنهر زرفشان الطاجيكي وعلى بعد 15كم غرب مدينة بنجیكنت الطاجيكية و500 متر شمال الطريق بنجيكنت – سمرقند السريع ، تحتل الموقع الاستراتيجي الهام في قلب آسيا، باعتبارها حلقة الوصل بين القبائل البدوية وأوائل المهاجرين الزراعيين "تراكسوكسانيا" (المنطقة الواقعة بين نهري "سردريا"و"أمودريا")، والتي كانت مفتاح تطورها الفريد خلال الألفية الرابعة و الثالثة قبل الميلاد.



وأوضح أن مدينة سرزم الأثرية أصبحت المركز التجاري الرئيسي في آسيا الوسطى ولعبت دورًا في تعزيز العلاقات التجارية التبادلية مع قبائل منطقة السهول الأوراسية وبحر آرال في الشمال وتركمانستان والهضبة الإيرانية في الغرب ووادي إندوس في الجنوب ... مؤكدا أن هذه العوامل ساهمت في استخراج المعادن في ضواحي سرزم، مما جعلها أول مركز رئيسي لاستخراج النحاس والقصدير والرصاص وغيرها من المعادن في منطقة بين النهرين بوسط آسيا في الألفية الرابعة والثالثة قبل الميلاد.

وأفاد التقرير بأنه تم الكشف عن 4 فترات اجتماعية (العصر الحجري - العصر البرونزي المبكر) بفضل سنوات من البحث الأثري في هذه المدينة

، مشيرا إلي أن المهندسين المعماريين في سرزم استخدموا خلال الفترة من الألفية الرابعة إلي الثانية قبل الميلاد التصميم المعماري بأساليب خطط للإنشاءات الهندسية (وربما للواجهات) لزيادة فخامة البناء مما يؤكد مدى انتشار الفن المعماري للمناطق الجبلية النائية في منطقة الشرق القديم.

ونوه التقرير إلي أنه تم تحديد تطور المدينة الأثرية في الشرق القديم من خلال 3 أنواع من المباني الأثرية الموجودة في سرزم وهي مخزن الحبوب العام والمباني والمعابد الدينية التي بنيت بشكل منفصل عن المباني السكنية بداية من الفترة الثالثة والهيكل المنزلي الذي يشمل فرنا فخاريا من مستويين يعود تاريخه إلى نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد.