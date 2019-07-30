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وزارة الطيران تكشف كواليس أزمة تعليق الرحلات البريطانية للقاهرة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:12 م
وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي
أكدت وزارة الطيران المدني حرص الدولة المصرية على وجود الشريك الأجنبي في مصر، ورحبت بتواجد جميع شركات الطيران العالمية في مصر، وأشارت إلى أن "جميع الشركات لها الحق في اتخاذ قرارات تخص رحلاتها، ولكن لنا الحق في التعقيب علي أسلوب اتخاذ القرار وتأثيره".

كما أكدت الوزارة، خلال احتفالية افتتاح أعمال تطوير مطار الغردقة الدولى، أن استدعاء السفير البريطانى بالقاهرة، على خلفية أزمة الرحلات البريطانية كان لمناقشة أسلوب اتخاذ القرار وتأثيره وليس عودة الرحلات، مشيرة إلى أن السفير البريطانى أبدى تفهمه لاستياء مصر من اتخاذ القرار دون تنسيق مسبق.

من جانبه، قال السفير البريطاني إن القانون البريطاني يسمح للشركة باتخاذ قرار بعيدا عن الدولة، وفق ما يسمح لهم القانون، وذلك على غير القوانين بدولنا، موضحا أن الشركة لديها الحق في اتخاذ القرار دون الرجوع للدولة.

وقالت وزارة الطيران المدني: "نعمل على التواجد في مطارات العالم، وأي مطلب لإجراء أمني أو خدمي ليس له علاقات بسياسة الدول ونحن حريصون على اتخاذه، ولدينا لجان من السلطة تراقب المطارات العالمية".

وأكدت وزارة الطيران المدني أن الهدف من التنسيق هو تقديم خدمة أفضل للراكب وتأمين الراكب، موضحا أن التأمين مفهومه أشمل وأوسع من المنظومة الأمنية فقط.

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