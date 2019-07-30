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الصحة الكويتية تنظم فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج.. تفاصيل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:09 م
سمر صالح
قالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الثلاثاء، إن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أصدر قرارا لتنظيم فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتي.

ونص القرار على تغيير تسمية رئيس الفريق من بين أحد الأطباء الاستشاريين الإكلينيكيين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية مدة عامين متتاليين فقط.

كما نص القرار على أن يشكل فريق الخدمات الطبية من 24 طبيبا و26 من الهيئة التمريضية و16 صيدليا و6 من الصحة الوقائية و6 من الطوارئ الطبية و6 من التجهيزات الطبية و20 إداريا و6 عمال.

واشترط القرار عند اختيار أعضاء الفريق أن يكون مضى على التحاق العضو بالوزارة عشر سنوات.

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