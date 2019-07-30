هل نجح ترامب أخيرا في ترويض العملاق الصيني.. تصريحات هواوي تكشف قفزة حادة في الإيرادات في النصف الأول من 2019.. وتؤكد: مخاطر مستقبلية قادمة في الطريق رغم الأرقام القياسية

"هواوي" شهدت قفزة حادة في إيراداتها خلال النصف الأول من 2019

مسئولو الشركة يقللون من دلالات الأرقام الفصلية.. وتوقعاتهم "القادم أصعب"

شحنات الهواتف الذكية زادت بنسبة 24% مقارنة بـ2018

شهدت شركة الاتصالات الصينية هواوي قفزة حادة في الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري لكنها حذرت من "صعوبات مقبلة"، وفق ما ذكرته عدد من الصحف الدولية.وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، هواوي على القائمة السوداء في مايو الماضي، مما حد من قدرتها على التجارة مع الشركات الأمريكية.وقفزت إيرادات شركة هواوي بنسبة 23٪ في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 24٪.وتخضع شركة هواوي Huawei للتدقيق العالمي، بسبب ادعاءات أمريكا بأنها تشكل مخاطرة أمنية، وهو زعم ترفضه.وأثارت عدة دول مخاوف من أن الصين قد تستخدم معدات هواوي للمراقبة والتجسس، على الرغم من أن الشركة نفت بشدة هذه المزاعم.وصعدت الولايات المتحدة نزاعها مع الصين في مايو الماضي، عندما أدرجت وزارة التجارة الأمريكية هواوي في القائمة السوداء.وتحظر هذه الخطوة الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة.ومنذ حدوث ذلك في نهاية فترة إعداد التقارير المالية، أظهرت النتائج تأثيرًا طفيفًا حتى الآن.وقال ليانج هوا، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، في بيان: "بالنظر إلى الأساس الذي وضعناه في النصف الأول من العام، ما زلنا نرى نموًا حتى بعد إضافتنا إلى قائمة الكيانات".وأضاف ليانج هوا: "هذا لا يعني أننا لا نواجه صعوبات في المستقبل. حيث قد يؤثر ذلك على سرعة نمونا على المدى القصير".وأظهرت النتائج أن طموحات هواوي فيما يخص شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G بقيت على ثباتها، حتى عندما حثت الولايات المتحدة الحلفاء على تجنب العمل مع الشركة في شبكات الجيل الخامس.وقالت شركة هواوي إنها حصلت على 50 عقدًا تجاريًا من الجيل الخامس وقامت بشحن أكثر من 150.000 ألف محطة أساسية إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، وهي معدات لازمة لشبكات الجيل الخامس.وفي حين ظلت شركة "هواوي" متفائلة إلى حد كبير في مواجهة الضغوط الأمريكية، فقد أصدرت بالفعل بعض التحذيرات، من أن هذا النمو قد لا يكون هو نفسه خلال المدى الزمني القصير.وكانت فرنسا أعلنت هي الأخرى، عن إتباعها لسياسة حذرة في التعامل مع هواوي، حيث لم تستجب للطلبات الأمريكية بوقف التعامل مع هواوي، ولكنها أيضًا شددت إجراءات تعاملها مع الشركة، خاصة أنها تحرص من خلال هواوي إلى تعيين وإنشاء شبكة جيل خامس قوية، لأنها مستقبل الإنترنت.وفي يونيو الماضي، قال مؤسس هواوي رين تشنج، إن المبيعات الدولية لهواتف الشركة انخفضت بنسبة 40٪ في الشهر الماضي، مضيفا أن الشركة تتوقع أن يكون لذلك تأثير على الإيرادات السنوية التي تصل إلى 30 مليار دولار (24.9 مليار جنيه إسترليني).ويعد حظر هواوي أحد أبرز الأمثلة على الحرب التجارية بين أمريكا والصين، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعم أن الصين تقوم بتدمير الصناعة الأمريكية، ويجب الحد من تغولها العالمي، وهو اتجاه يعارضه الكثير من الأمريكيين، وتأخذ منه معظم دول العالم، موقف الاستياء.وفي عهد ترامب، تحولت أمريكا أكثر فأكثر إلى تضييق سوق التجارة الحرة في العالم، وهو أمر يراه المحللون مثبطًا من الانفتاح التجاري العالمية، وحركة تدفق البضائع الدولية، وعودة إلى عقود ماضية من التراجع الاقتصادي.