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حوادث

ثبتوه بالمطاوي.. حبس عاطلين سرقا سائق تاكسي بالإكراه في البساتين

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:01 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سائق تاكسي بالإكراه باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة القسم.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت من ضبط عاطلين - مقيمين بدائرة القسم، سبق اتهامهما فى قضايا "سلاح أبيض- سرقة"، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سائق تاكسي بالإكراه باستخدام أسلحة بيضاء والاستيلاء على حافظة نقوده بداخلها "مبلغ مالى 1450 جنيها، وسلسلة فضية، ووحدة تخزين بيانات "فلاش ميمورى"، عقب استقلالهما السيارة صحبته بدعوى توصيلهما، وبحوزتهما المسروقات ومبلغ 135 جنيها "من متحصلات الواقعة"، وكذا 2 قطعة سلاح أبيض، المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطى.

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