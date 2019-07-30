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حوادث

القبض على متهمين هاربين من تنفيذ 38 حكما بالخانكة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:05 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية القبض على ربة منزل وعاطل هاربين من 38 حكما قضائيا بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية يفيد بضبط كل من "ف ع ح"، 25 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة مركز الخانكة المطلوب التنفيذ عليها فى 18 حكم حبس "5 جزئى، 13 مستأنف.

كما تم ضبط "ع م ف" 48 سنة عاطل ومقيم الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة المحكوم عليه هارب من 20 حكم حبس 4 أحكام مستأنفة و16 حكما جزئيا.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شبين القناطر من ضبط "محمد ع ا"، عاطل ومقيم عرب الصوالحة – دائرة المركز والهارب من المراقبة الشرطية على ذمة قضية جنايات مركز شبين القناطر – سرقة بالإكراه الحكم 3 سنوات وتولت النيابة التحقيق.

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