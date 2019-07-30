غفلوه.. حبس سيدتين سرقا سيارة طالب بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة طالب بأسلوب المغافلة بدائرة القسم.



كان قد تلقى قسم شرطة حلوان من (طالب - سن 27 - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بتشغيل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، والترجل منها تاركًا مفتاح التشغيل بداخلها، وحال عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سيدتين مقيمتين بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليهن فى 3 قضايا متنوعة) تم ضبطهما.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.