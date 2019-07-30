ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غفلوه.. حبس سيدتين سرقا سيارة طالب بحلوان

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:06 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة طالب بأسلوب المغافلة بدائرة القسم.

كان قد تلقى قسم شرطة حلوان من (طالب - سن 27 - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بتشغيل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، والترجل منها تاركًا مفتاح التشغيل بداخلها، وحال عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سيدتين مقيمتين بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليهن فى 3 قضايا متنوعة) تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

بكارديجان يشبه أجنحة الطائر.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث ظهور

بعد التعاقد مع بن شرقي.. رئيس الزمالك يعلن ضم صفقة عربية خلال ساعات

عقبات جديدة.. شروط بيراميدز لـ حسم انتقال قفشة إلى الأهلي

لماذا غابت نرمين الفقي عن عزاء فاروق الفيشاوي ؟

احم نفسك من كارثة.. نصائح لتجنب انفجار إطارات السيارات في الصيف

محال على المعاش عاش وحيدا وكشف موته عن ثروة بدون ورثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

بفستان فوق الركبة.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين