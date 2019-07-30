هل مرور الأطفال والقطط أمام المصلين بالمسجد يفسد الصلاة.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان يصلى وجاءت بجانبه قطة أو طفل صغير في الصلاة فهذا لا يؤثر في صحة الصلاة بل تكون صحيحة ولا شيء فى ذلك، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنها من الطوافين عليكم والطوافات".



وأجاب فخر عن سؤال «عندما أصلي تجلس أمامي القطة فتعوقني عن أداء الصلاة، كذلك عندما يأتى طفل يجلس أمامى وأنا أصلى فهل صلاتى بذلك تجوز؟»، مؤكدا أن الصلاة صحيحة، فوجود حيوان أليف بجوار المصلى أو أمامه شيء من عادات الحيوانات الأليفة، فهذا الحيوان لا يعي أن صاحبه هذا فى صلاة، بل إنه يجب على المصلى أن لا يقطع الصلاة، وهذا أيضًا لا يؤثر على صحة الصلاة، فما دُمنا لم ننشغل بهذا الحيوان عن الصلاة فتكون الصلاة صحيحة.



وأضاف أن هذا ينطبق على الطفل أيضًا إذا أتى وتعلق بالمصلي فلا مانع، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل فى السجود عندما يركب الحسن أو الحسين على ظهره وكان يقول "ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ"، فإذا ركب طفل على ظهر المصلي يستحب له أن يطيل فى سجوده تأسيًا بهذه السُنة الحسنة التى علمنا إياها رسول الله (صلى الله عليه وسلم).