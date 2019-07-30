الإحصاء: ارتفاع المواليد في الصعيد أهم أسباب زيادة الفقر.. فيديو

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع السكان بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن ارتفاع عدد المواليد في الصعيد هو أحد أسباب زيادة نسبة الفقر، لافتًا إلى أنه يجب التركيز من وزارة الصحة والجهات المعنية بأهمية التوعية بضرورة خفض نسب المواليد.



وأضاف رئيس قطاع السكان بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن إجراءات حماية الفقراء فى خطة الإصلاح الاقتصادى قللت كثيرًا من التأثير السلبى على محدودى الدخل.



وأكد رئيس قطاع السكان بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن نسب الفقر فى مصر جيدة بالمقارنة بالدول التى تمر بالإصلاح الاقتصادى عالميًا، موضحًا أن الإجراءات الاقتصادية التى حدثت فى مصر لم تؤثر كثيرًا على الفقراء.



وأشار عبد الحميد شرف الدين إلى أن نسبة الفقر تضاعفت فى ماليزيا أكثر من مصر أثناء تنفيذها الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن نسب الفقر فى مصر جيدة مقارنة بالدول التى مرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

