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تعليم

معامل التنسيق الالكتروني بجنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية غدًا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:21 م
صدى البلد
يوسف رجب
قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا و كلية التربية بالغردقة تستقبل طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة غدًا الأربعاء لإبداء رغبتهم من خلال معامل الجامعة.

وأشار منصور، إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 320 درجة فأكثر بنسبة 78% للشعبة العلمية وحد أدنى 279 درجة فأكثر للشعبة الأدبية بنسبة 68% وذلك اعتبارا من الأربعاء 31 يوليو وحتى الأحد 4 أغسطس.

وأكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جاهزية معامل الحاسب الآلي بجامعة جنوب الوادي لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم بمساعدة مهندسي مركز المعلومات بالجامعة.

وأوضح بدران، أنه تم تخصيص معمل التطوير ١ بمبنى المدرجات و معمل التطوير ٢ و معمل التطوير ٣ بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة بقنا بإجمالي 58 جهاز كمبيوتر و معمل التطوير بكلية التربية بالغردقة بإجمالي ٢٠ جهاز كمبيوتر.

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