قرار أممي الأبرز.. ماذا قال العالم عن مؤتمرات الشباب ؟ ..فيديو

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا عن مؤتمرات الشباب الدورية التي تنظمها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورأي قادة العالم في مثل تلك المحافل.





وذكر التقرير أن القيادة السياسية الوطنية المصرية قد تبنت فكرة المؤتمر الوطني للشباب، وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم، فضلًا عن دعوة شباب الدول الأخرى لحضور منتدى شباب العالم، حيث أن تلك الفكرة لاقت ترحيبًا واستحسانًا من العالم بأكمله، الأمر الذي ظهر في حجم المشاركة الضخم من الشباب المصري وشباب الدول الأخرى.





وأشار التقرير إلى أن أصداء نجاح المؤتمرات لم تقتصر على الجانب المحلي فقط، ولكن هناك عددًا كبيرًا من رؤساء الدول والشخصيات والمنظمات العالمية إعجابهم بفكرة المؤتمر.



