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قرار أممي الأبرز.. ماذا قال العالم عن مؤتمرات الشباب ؟ ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:12 م
الرئيس السيسي والشباب
الرئيس السيسي والشباب
ندى فتح الله
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا عن مؤتمرات الشباب الدورية التي تنظمها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورأي قادة العالم في مثل تلك المحافل.

وذكر التقرير أن القيادة السياسية الوطنية المصرية قد تبنت فكرة المؤتمر الوطني للشباب، وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم، فضلًا عن دعوة شباب الدول الأخرى لحضور منتدى شباب العالم، حيث أن تلك الفكرة لاقت ترحيبًا واستحسانًا من العالم بأكمله، الأمر الذي ظهر في حجم المشاركة الضخم من الشباب المصري وشباب الدول الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن أصداء نجاح المؤتمرات لم تقتصر على الجانب المحلي فقط، ولكن هناك عددًا كبيرًا من رؤساء الدول والشخصيات والمنظمات العالمية إعجابهم بفكرة المؤتمر.

وأوضح أن آخر الردود الدولية لتلك المؤتمرات تمثل في نجاح البعثة المصرية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بـ "جينيف" في تمرير قرار بـ مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الـ 41، بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، حيث إن القرار الأممي الأول الذي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه، باعتباره محفل دولي لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.

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