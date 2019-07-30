غدا.. طرح 100 رأس خراف حية بسعر 62 جنيها بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يتم طرح 100 رأس خراف حية فى شادر الشركة المصرية.



ونوه الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، إلى أنه من المقرر افتتاح هذه الشوادر غدًا الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء بنجع الطويل – الكرنك، وسعر الكيلو قائم 62 جنيهًا، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



يأتى ذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم لضبط الأقصر قبيل عيد الاضحى وطرح لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.