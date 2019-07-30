دب جائع يقتحم مصنع أسماك.. فيديو يحبس الأنفاس

كشف فيديو ساخر دبا جائعا وهو يقتحم مصنع تجهيز أسماك، ليدفع العاملين إلى الفرار من المصنع إلى منطقة أكثر أمانًا.



وتوضح لقطات مصورة بمصنع أسماك بمدينة أوفا في روسيا، العمال وهم ينقلون بحذر عبوات كبيرة محملة بالأسماك، وبدون أي مقدمات يفاجأون بدخول دب مفترس عليهم في محل عملهم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لسوء الحظ استقطبت رائحة الأسماك الطازجة الدب الذي اتجه نحو العاملين بعد لحظات من دخوله مصنع الأسماك.



وكان تم تداول مقطع الفيديو يوم الأحد الماضي عبر مواقع السوشيال ميديا في روسيا، حيث نال أكثر من 76 ألف مشاهدة بعد نشره.



