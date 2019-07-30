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أخبار العالم

محكمة الاحتلال الإسرائيلي تحكم على محامي هيئة الأسرى الفلسطينيين بالسجن 13 عاما ونصف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:03 م
السجن
السجن
أ ش أ
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سجن"عوفر"، اليوم الثلاثاء، حكما بحق محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين طارق برغوث من مدينة القدس المحتلة بالسجن لـ13 عاما ونصف العام.

وأفادت الهيئة بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير برغوث بتاريخ 27 فبراير المنصرم، كما تم اعتقال زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه لكن تم الافراج عنهم لاحقا، ويقبع برغوث حاليا في معتقل "نفحة".

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمت عليه بتهمة تنفيذ عمليات إطلاق نار.. إلا أنها أكدت أن عمليات إطلاق النار المتهم بتفيذها المحامي برغوث انتهت بدون إصابات أو إصابات خفيفة.

يذكر أن الحكم على المحامي برغوث تم بعد صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية تم التوصل لها في المراحل الأولى من عملية التحقيق معه.

وعن العمليات التي نفذها ذكرت الفضائية العبرية، ان جزءا من العمليات نفذها مع القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى في جنين شمال الضفة الغربية، وأحد رموز الانتفاضة الفلسطينية الثانية زكريا الزبيدي، وتدعي الفضائية العبرية أن المحامي برغوث بدأ التعاون مع المحققين فقط بعد أن تم التوصل لاتفاق بينه وبين النيابةالعسكرية الإسرائيلية، وخلال التحقيق معه اعترف برغوث عن زكريا الزبيدي (حسب زعمها).

وذكرت القناة العبرية أن الزبيدي والمحامي برغوث اعتقلا على يد الجيش الإسرائيلي نهاية فبراير الماضي في ليلة خططا فيها لتنفيذ عملية جديدة، لكنهما تراجعا عنها في اللحظة الأخيرة، وكانت فضائية “كان 11” العبرية نشرت في شهر مايو الماضي أن زكريا الزبيدي ستتم محاكمته بعد اختراقه لاتفاق المطلوبين مع السلطة الفلسطينية في العام 2007، وإنه سيتم محاكمته على أعمال سابقة قام بها، بالإضافة للتهم المنسوبة له حاليا.

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