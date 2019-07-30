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تعليم

أول أغسطس.. فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجنوب الوادى

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:18 م
صدى البلد
يوسف رجب
أعلن الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم الإلكترونى بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019 /2020 فى الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019، للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم للمدن الجامعية.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة فى إطار تقديم تسهيلاتها لذوى الاحتياجات الخاصة، قررت تخصيص أماكن فى الأدوار الأولى فى المبانى الجامعية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح بدران، بأنه جار الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد داخل مبانى المدينة الجامعية، كما تجرى صيانة أجهزة الحاسب الآلى داخل المدن الجامعية.

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