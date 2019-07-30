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حوادث

ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:07 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أ ش أ
تمكنت الإدارة العامة للمرور، التابعة لوزارة الداخلية، من ضبط ٤ آلاف و٢٣٧ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة، في حملات بالتنسيق مع جميع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

كما أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، أسفرت جهودها عن ضبط 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

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