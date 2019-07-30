جامعة أسيوط تبدأ في تطبيق المقررات الإلكترونية العام المقبل

أعلن رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال عن بدء تطبيق منظومة المقررات الإلكترونية على جميع كليات الجامعة بدءًا من العام الجامعي المقبل (2019 / 2020)، وهو ما يعد سبقا على مستوى الجامعات وتحولا مهاما وفارقا في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بشتى كليات الجامعة ويُعد بوابة مرور لإنجاز مزيد من التطور في هذا المجال والمتعلق بطريقة تقديم المقررات على الموقع الإلكتروني وإتاحتها بصورة تفاعلية للطلاب.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، المنعقد بحضور محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين ونواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وأعضاء المجلس من عمداء الكليات النظرية والعملية.



وأعرب الدكتور طارق الجمال عن شكره لجميع عمداء الكليات لجهدهم الذي أثمر عن خروج ذلك المشروع للنور وتعاونهم في جمع المادة العلمية للمقررات الدراسية في وقت قياسي وكاف قبل بدء العام الجامعي، وهو ما يُعد خطوة مهمة تمهيدية لإعداد ونسخ المقررات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع تصور لغلاف موحد للاسطوانات المدمجة على مستوى كافة كليات الجامعة، موضحًا أنه سوف تتم إعادة النظر في القيمة المالية المحددة لكل مقرر وذلك بما يتوافق مع الكثافة العددية لكل كلية وعدد ساعات كل مادة.



وعن الخطوات المقبلة في تطوير مستوى الخدمة التعليمية، شدد الجمال على ضرورة اهتمام عمداء الكليات بطرح مزيد من البرامج الخاصة والمتميزة داخل كلياتهم وإعداد الدراسات والتصورات المقترحة بذلك الشأن وذلك بما يليق بمكانة وإمكانيات جامعة أسيوط العملية والبشرية.



وأكد اهتمام إدارة الجامعة ودعمها للبرامج الخاصة يشمل أيضا سعيها لطرح برامج مهنية متعددة التخصصات لإتاحة فرصة للراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني المدمج بمختلف تخصصاته.