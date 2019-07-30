غزل ونسيج المهندسين: خطة ممنهجة لتدهور صناعة القطن.. ودراسة متكاملة أمام الرئيس قريبا

تعد مشاكل صناعة الغزل والنسيج والحلول المقترحة للنهوض بها وعناصر قوتها أهم محاور الندوة التحضيرية الثانية والأخيرة، التى عقدتها شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور مهندس حماد عبد الله حماد، وذلك تمهيدًا للمؤتمر المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم تحت عنوان "نقاط القوة فى صناعة الغزل والنسيج" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الوزراء المختصين والمهتمين بهذه الصناعة.



وخلال الندوة المنعقدة، حضر المهندس محمود مغاوري، الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والدكتور مهندس محمد نجم، نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن والأستاذ بمعهد بحوث القطن، ولفيف من الخبراء والمختصين فى صناعة الغزل والنسيج.



فى البداية، أوضح الدكتور حماد عبد الله حماد أنه تم عقد العديد من المؤتمرات والندوات بمشاركة رؤساء اتحاد المستثمرين، ورؤساء روابط الصناعة بشبرا الخيمة، والمحلة الكبرى، وكفر الدوار، ودمنهور، والمجلس القومي للبحوث، وأساتذة هندسة الغزل والنسيج بجامعات الإسكندرية والمنصورة وحلوان، نتج عنها إعداد مُذكرة ودراسة كاملة، وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي تشتمل على أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التي يمكن الاستعانة بها لحل العقبات في هذا الملف.



وقال الدكتور حماد عبد الله حماد إن مصر كانت مزدهرة من قديم الزمان بالكتان والآن اختفى من مصر، وذلك ضمن خطة ممنهجة وهدف مقصود لتدهور صناعة القطن والكتان في مصر، مبديًا تأسفه مما آل إليه حال صناعة الغزل والنسيج بعد أن بنيت القاهرة الخديوية بضمان زراعة القطن المصري.



وأضاف الدكتور حماد عبد الله حماد أن مصر تستورد قطنا بمليار و250 مليون دولار في السنة لتستطيع تشغيل الطاقة الصناعية المصرية من قطن "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلادش.



ولفت الدكتور حماد عبد الله حماد إلى أنه يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ 60 سنت للكيلو ثم استيراده في شكل 4 قمصان بـ 120 دولارا للقميص الواحد، وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.



وأوضح الدكتور حماد عبد الله حماد، خلال الندوة، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بأن جميع الطرق الصحراوية في طريق العلمين والذي يبلغ طوله 135 كيلو ملك للقوات المسلحة، فاقترحنا أن يتم منح مساحة قدرها 2 كيلو من جانبي الطريق يمين ويسار لخدمة مشروع قومي ضخم ألا وهو زراعة القطن في تلك المساحة لأن نتائج الأبحاث أثبتت أنه يمكن زراعة قطن قصير التيلة في تلك المنطقة، واقترحنا أيضًا أن نقوم بفتح ماسورة صرف صحي في تلك المنطقة لأن عملية زراعة قطن قصير التيلة يمكن أن ترتوي من مياه الصرف دون أي ضرر".



وأكد الدكتور حماد عبد الله حماد أنه حال تنفيذ هذا المشروع سننتج 20 مليون قنطار قطن (قصير ومتوسط) التيلة في كل 6 أشهر فقط، ولحصد ما تم زرعه توجد ماكينات يمكن الاستعانة بها بكل سهولة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يوفر من ميزانية الدولة مليار و250 مليون دولار.



وشدد الدكتور حماد عبد الله حماد في نهاية كلمته على ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى ما كانت عليه لأن بدونها لا أمل في إصلاح اقتصاد مصر الذي عانى في الماضي من السمسرة والعمولات تحت اسم "التوكيلات" حتى أصبحت الدولة كلها قائمة على اقتصاد العمولات.



فيما أكد المهندس محمود مغاورى امين عام نقابة المهندسين أن النقابة تساهم بدور كبير من خلال الندوات والمؤتمرات التى تعقدها شعبة الغزل والنسيج فى الأعمال على استعادة مصر مكانتها كرائدة في هذه الصناعة والنهوض بجميع مراحل الإنتاج بداية من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائي، ووضع حلول لأهم مشكلات القطاع، وتقديمها للمسئول، خاصة مع وضع الدولة حاليا خطة طموحة للارتقاء بهذه الصناعة الهامة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وهي التي تمثل إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة حاليا، بعدما ظلت لسنوات طويلة أسيرة الإهمال.



من جانبه، قال الدكتور محمد نجم إن الاستهلاك العالمى 100 مليون طن من الألياف، منها 25 مليون طن للقطن و75 مليونا لباقي الألياف، مضيفًا أن مشكلة القطن المصرى تكمن فى عدم القدرة على تصنيع قميص أبيض منه، وأرجع السبب إلى انهيار صناعة الحلج، كاشفا عن بدء الحكومة حاليا فى تطوير المحالج.