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اتبرعت بالدم.. تطبيق يضمن وصول الأكياس لمستحقيها.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:56 م
أكياس الدم
أكياس الدم
مي محمد
استضاف برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، فريق طلابي نجح في تصميم تطبيق باسم "savers" يضمن وصول التبرع بالدم لمستحقيه.

وقالت خلود النوساني، طالبة: إنها نجحت مع زملائها في تدشين أول تطبيق ينظم عملية الدم في مصر، لافتة إلى أن الفكرة جاءت منذ عامين، و لكن حادثة قطار رمسيس الأخيرة شجعتهم على تطبيق الفكرة على أرض الواقع.

وأضافت أن جميع المعلومات التي كانت متداولة عن الحادث فيما يتعلق باحتياج المصابين للدم كانت متضاربة، موضحة أن التطبيق منقسم إلى نظامين لضمان وصول أكياس الدم إلى مستحقيها.

وأردفت أن استعمال التطبيق سهل للغاية، فمن خلال إدخال المتبرع لبعض البيانات مثل: الإسم، البريد الإلكتروني، نوع فصيلة الدم، المنطقة السكنية يستطيع المتبرع الذهاب إلى المستشفيات القريبة من نطاق سكنه والتبرع.

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