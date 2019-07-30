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بعد احتجازها لأكثر من 50 يوما.. سفينة إيرانية تبحر من البرازيل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:19 م
سفينة إيرانية تبحر
سفينة إيرانية تبحر من البرازيل بعد احتجازها 50 يوما
دعاء أبوهشيمة
أعلن ميناء باراناجوا البرازيلي عن إبحار سفينة إيرانية تسمى بافاند من البرازيل، أمس، الإثنين، بعدما كانت محور خلاف جيوسياسي بين برازيليا وطهران.

وتم تزويد السفينة "بافاند" بالوقود من شركة بتروليو برازيليرو، التي تديرها الدولة، ومن المقرر أن تتجه سفينة أخرى تحمل اسم ترمه عائدة إلى إيران بعد أن أبحرت من باراناجوا قبل يومين متجهة إلى ميناء إمبيتوبا في جنوب البلاد لتحمل شحنة من الذرة أولًا قبل إبحارها لبلادها.

وقد تقطعت السبل بالسفينتين بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضًا باسم بتروبراس تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

وفي وقت لاحق، نفذت بتروبراس أمرًا من المحكمة العليا يلزمها بتزويد السفينتين بالوقود بعد أن علقت السفينتان في البلاد لأكثر من 50 يوما.

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