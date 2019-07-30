اللجنة الأولمبية: طموحاتنا في دورة الألعاب الأفريقية المقبلة لا حدود لها

أكد المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر تسعى للمنافسة بقوة على لقب دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس المقبل.
وقال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية "لدينا طموحات وأبطال مشاركين في الدورة الأفريقية وبجانب المنافسة على اللقب إن هناك 30 مقعدا بين الرجال والسيدات للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وهذا هدف أخر من المشاركة".
وأضاف عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة الإدارية لديها خطة لمتابعة كافة المنافسات التي ستقام في 4 مدن وسنكون على تواصل مستمر ومتواجدين في كل المدن التي ستقام فيها المنافسات ولدينا بعثة طبية على أعلى مستوى ولدينا كافة الإمكانيات لأن هدفنا توفير الراحة لجميع اللاعبين والمدربين وننتظر إلتزام الجميع بتعليمات إدارة البعثة ونعلم مدى التزام لاعبينا وتركيزهم في المنافسات.