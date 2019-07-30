اللجنة الأولمبية: طموحاتنا في دورة الألعاب الأفريقية المقبلة لا حدود لها

أكد المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر تسعى للمنافسة بقوة على لقب دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس المقبل.





وقال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية "لدينا طموحات وأبطال مشاركين في الدورة الأفريقية وبجانب المنافسة على اللقب إن هناك 30 مقعدا بين الرجال والسيدات للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وهذا هدف أخر من المشاركة".



