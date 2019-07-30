شاهد الكارثة.. سمكة قرش عملاقة تقترب من رواد شاطئ.. وهذا ما فعلته

في واقعة لا تحدث كثيرًا تذكر بأفلام هوليوود الأمريكية المرعبة حول أسماك القرش، صورت الكاميرات لحظات تحبس الأنفاس تقترب فيها سمكة قرش من رواد شاطئ في أمريكا، وهو الأمر الذي لم ينته على خير، إذ كان لاقتراب الفك المفترس ضحايا نالت منهم، وفق ما عبرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وقالت الصحيفة إنه كان من الجيد استيعاب الناس في الماء لوجود حركة غير طبيعية، وخروجهم السريع منه بمجرد مشاهدتهم للخطر، وهو ما قلل إلى حدٍ كبير من حدود الخطر الذي كاد أن يحدث، إن لم ينتبه الجميع.



لكن انتباه الجميع لوجود القرش بظهور زعنفته الشهيرة تطل من الماء، لم يكن من نصيب راكب الأمواج المغامر، فرانكلين أو رويركي، الذي تعرض لإصابات مباشرة من السمكة.



ورفض راكب الأمواج فرانكلين أو رويركي الذهاب إلى المستشفى وعلاج جروحه القطعية من فك السمكة بعدما هاجمته فجأة.



وهاجمت السمكة فرانكلين، على شاطئ جاكسنوفيل في فلوريدا، وقامت بجرحه بشكل واضح في مرفقه.



وكان الهجوم على فرانكلين البالغ من العمر 23 عامًا، بينما كان يقوم بهاويته المحببة في ركوب الأمواج على لوح بلاستيكي خاص.



ووجه الراكب ضربات حادة للسمكة بكل قوته، ولم يتخل قدر الإمكان عن زلاجته، وهو ما جعل السمكة توقف هجومها الحاد وتعاود أدراجها.



وعلى أثر الحادثة المربكة، أغلقت السلطات الشاطئ لحين فحص محيط المكان البحري في مساحة تقدر بعشرات الأميال، وبناء عوازل جديدة تمنع دخول القرش مجددًا.

















