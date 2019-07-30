شاهد: هاني شاكر يصل إلى مقر انتخابات الموسيقيين

وصل الفنان هاني شاكر الي مقر نادي نقابة المهن الموسيقية، لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي تستمر حتى الخامسة مساءً، لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة في اليوم نفسه.



وانطلقت اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، بمقر نادي النقابة، والتي تستمر حتى الخامسة مساءً، لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة في اليوم نفسه.



وانتهت الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية مؤخرًا، من إعداد الكشوف النهائية وعرضها على النيابة الإدارية التي تشرف على عملية الانتخابات في النقابة بأكملها، والتي يتنافس فيها على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والمطرب مصطفى كامل إلى جانب 45 موسيقيا على عضوية مجلس الإدارة.



وقضت المحكمة الإدارية العليا، فى جلسة أمس، الاثنين، رفض 3 طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية المقرر عقدها اليوم، الأول قدمه المطرب أحمد العيسوي بسبب استبعاده، والثاني من الفنان إيمان البحر درويش، النقيب السابق بوقف الانتخابات.



أما الطعن الثالث فتم تقديمه من المطرب مصطفى كامل، ويحمل شقين، الأول بوقف إجراء الانتخابات، والثاني استبعاد هاني شاكر من الترشح، بدعوى أن لديه سندا تجاريا لا يزال ساريا، وقدم محامي هاني شاكر ما يفيد بأن الشركة ليس لها تراخيص منذ 20 سنة، وأن السجل التجاري لم يتم تجديده منذ تلك الفترة، وبناءً عليه صدر الحكم برفض الدعوى وإجراء الانتخابات في موعدها.