خبير: الحوار بين الرئيس والمواطنين أهم عوامل نجاح الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

قال الخبير الاقتصادى، أحمد علي، إن أهم عوامل نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي هو حالة الحوار بين الشباب والرئيس، لافتًا إلى أن جلسة الإصلاح الاقتصادى التى تشمل جلسات مؤتمر الشباب هامة جدًا، والتى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تواجده فى كل مؤتمرات الشباب على مدار السنوات الماضية.



وأضاف الخبير الاقتصادي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر نجحت بسبب الحوار الذى يتم من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والمواطنين.



وأوضح أحمد علي أن المواطن تحمل تحديات كثيرة جدًا خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من تحرير سعر الصرف وباقى الإجراءات الإصلاحية.



وأكد أحمد علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيوضح ما وصلت إليه مصر خلال تنفيذ برنامجها الاقتصادى وحجم النجاحات التى تم تحقيقها.