فلاح يعثر علي طفل حديث الولادة وسط حقله بالمنوفية

عثر فلاح بقرية قشطوخ بمحافظة المنوفية علي طفل حديث الولادة ملقيا وسط حقله في وسط الزراعات وذلك أثناء وصوله لحقله في الصباح ، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا يفيد بتلقيه بلاغا من المدعو طارق زهران فلاح يفيد أنه أثناء ذهابه الحقل الخاص به في الصباح سمع صوت بكاء طفل وسط الزراعات فتسلل في اتجاه الصوت ففوجئ بطفل حديث الولادة ملقيا وسط الزراعات.



فقام باصطحاب الطفل والذهاب به لمركز الشرطة وتحرير المحضر رقم 5009 اداري تلا لسنة 2019 .



وبالعرض علي النيابة قررت بإخلاء سبيل المبلغ وإيداع الطفل إحدي دور الرعاية وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة .