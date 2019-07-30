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برلمان

برلماني يطالب بخطة لتطوير الغزل والنسيج لعرضها على اقتصادية النواب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:41 م
صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج
أسامة علي
قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة تطالب منذ 4 سنوات وزارة قطاع الأعمال بوضع خطة واضحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع كفاءة تشغيل الشركات والجهات التابعة، لمناقشها وهذا لم يتم حتى الآن.

وأضاف الجوهرى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة كانت متقدمة فى صناعة الغزل والنسيج لكنها تأخرت كثيرا في السنوات الماضية، وأصبح إعادة تطوير هذه الصناعة المتجددة التى لا غنى عنها، أمر ضروري للغاية،بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن المطلوب من وزارة قطاع الأعمال عرض خطتها على اللجنة الاقتصادية متضمنة الجهات الممولة لمشاريع التطوير سواء محلية أو اجنبية، وماذا عن الأصول التابعة للوزارة، إضافة إلى شكل هيكل الإدارة الجديد، معقبا: "يجب أن يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبيه فى هذا الشأن.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام تدبير 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع كفاءة تشغيل الشركات والجهات التابعة.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة، اعتزامها الاقتراض بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه لدعم ذلك التوجه من الجهات المانحة سيتم الكشف عنها خلال الفرات المقبلة.

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