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برلمان

بناء كوادر..كريم مصيلحي: تواصل الرئيس مع الشباب أمر لم يحدث من قبل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:34 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
أسامة علي
قال كريم مصيلحي، المنسق العام للمبادرة الشبابية العربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، وعضو مشروع ألف قائد أفريقي: إن اختيار انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة فى العاصمة الإدارية الجديدة له دلالة كبيرة، لرؤية الشباب والعالم اجمع المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في وقت وجيز. 


وأكد مصيلحي، فى بيان له أن حرص الرئيس على التواصل الدائم بينه وبين الشباب من كافه أنحاء الجمهورية، وذلك عن طريق المؤتمرات التي أقيمت بداية من مؤتمر "ابدع.. انطلق "عام 2016، وحتى الآن والتي تشهد تمثيل شبابي قوي، هو إيمانا بالاهتمام بالشباب وضرورة بناء كوادر ورؤى شبابية والعمل على تنمية المهارات وتأهيلهم، وهو أمر لم يحدث من قبل طيلة السنوات السابقة. 

وأشار مصيلحي إلى أن أجندة المؤتمر تضمنت تنوعا كبيرا في مناقشة القضايا الوطنية لتشمل محاور إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة ٢٠١٩-٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية «التحول الرقمي- التسويق الحكومي»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

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