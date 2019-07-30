بناء كوادر..كريم مصيلحي: تواصل الرئيس مع الشباب أمر لم يحدث من قبل

قال كريم مصيلحي، المنسق العام للمبادرة الشبابية العربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، وعضو مشروع ألف قائد أفريقي: إن اختيار انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة فى العاصمة الإدارية الجديدة له دلالة كبيرة، لرؤية الشباب والعالم اجمع المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في وقت وجيز.









وأكد مصيلحي، فى بيان له أن حرص الرئيس على التواصل الدائم بينه وبين الشباب من كافه أنحاء الجمهورية، وذلك عن طريق المؤتمرات التي أقيمت بداية من مؤتمر "ابدع.. انطلق "عام 2016، وحتى الآن والتي تشهد تمثيل شبابي قوي، هو إيمانا بالاهتمام بالشباب وضرورة بناء كوادر ورؤى شبابية والعمل على تنمية المهارات وتأهيلهم، وهو أمر لم يحدث من قبل طيلة السنوات السابقة.



