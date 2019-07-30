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فن

اكتشف نبيلة عبيد واتهمته بالمعاملة القاسية.. ما لا تعرفه عن الراحل عاطف سالم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:33 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم، الثلاثاء، ذكرى رحيل المخرج القدير عاطف سالم، والذي رحل عن عالمنا عام 2002 عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقدم المخرج عاطف سالم الكثير من الأفلام الناجحة، منها "أم العروسة" و"احنا التلامذة" و"النمر الأسود" و"الحفيد".

تزوج المخرج عاطف سالم من نبيلة عبيد والتي وصفت زواجها منه بالمصلحة، حيث كانت تحلم بأن يحقق أحلامها الفنية وتزوجته رغم فارق العمر بينهما.

وأكدت نبيلة عبيد من قبل أن عاطف سالم كان يعاملها بقسوة خلال فترة زواجهما، وعندما علم أنها تلقت عروضا فنية حاول ضربها من خلال رمي كوب زجاج عليها.

وقالت نبيلة عبيد إن وقتها قررت اتخاذ قرار بالطلاق منه.

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