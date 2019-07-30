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محافظات

الموجة 13... استرداد 25213 مترا و1228 فدانا بأسيوط

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:42 م
استرداد 25213 متر
استرداد 25213 متر و1228 فدان بأسيوط
إيهاب عمر
تواصل محافظة أسيوط تنفيذ الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم خلال الفترة من 24 وحتى 29 يوليو الجاري إزالة واسترداد 180 حالة تعدي بعدد من مراكز ومدن المحافظة منها 156 إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 25513 مترا مربعا و27 حالة إزالات زراعية على مساحة 1228 فدانا وتسليمها لجهات الولاية.

وأكد المحافظ أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب ولن نقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون لافتًا إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ إزالات الموجة الثالثة عشر لحالات الأراضي التي لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص.

واشار إلي استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها.

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