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طبيب عظام يكشف أبرز الأمراض الشائعة في مصر ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:44 م
عظام
عظام
آيات أحمد
قال طبيب العظام العالمي، جوزيف إبراهيم، إنه من الملاحظ إصابة العديد من الشباب بآلام العمود الفقرى والركب والعظام بصفة عامة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي من نقص كبير من الكالسيوم والفيتامينات.

وأضاف طبيب العظام، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن أمراض العظام الشائعة في مصر بشكل ملحوظ هو نقص فيتامين د، حيث إنه مصاب به نسبة كبيرة من المصريين وذلك يتم لعدم التعرض للشمس بشكل كافٍ.

وتابع طبيب العظام، أن عدم الاستفادة بأشعة الشمس يؤثر على امتصاص الكالسيوم فى الجسم خاصة لدى السيدات، مؤكدًا أن التغذية غير السليمة يؤثر على صحة العظام.

وأردف طبيب العظام، أنه يجب تغيير العادات اليومية فى مصر منها حمل الأطفال شنط مدرسية ثقيلة جدًا على ظهر الأطفال يوميًا.

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