عمرو الجوهري: الترويج لمدن الجيل الرابع مهم ولكن بشروط

أشاد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الترويج لمدن الجيل الرابع الذى سبق أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركة وفد مصري من المستثمرين العقارين بقمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال أكتوبر المقبل.





وتابع "الجوهرى" خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن التسويق العقارى فى بداية الركود بسبب الارتفاع الجنونى لإسعار العقارات، لافتا وجود العديد من الدول التى تنافس مصر فى هذا المجال وعلى ذلك يجب أن تتم دراسة السوقين المحلى والعالمى للترويج لمدن الجيل الرابع باسعار تنافسية.





واشار الجوهرى إلى ضرورة وجود دراسة من وزارة الاسكان حول النسبة التى تم بيعها من مدن الجيل الرابع سواء للمستهلك المحلى أو المستثمر الاجنبى، لان بناء العقارات وتركها يمثل ضغطاً على العملة الصعبة.







