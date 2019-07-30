صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل روحين في زكيبة

انضم الفنان الكبير صلاح عبد الله إلى أسرة مسلسل "روحين فى زكيبة"، للفنان حمدى الميرغنى فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية .



المسلسل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى ويشارك فى بطولته نهى عابدين وانتصار وبيومى فؤاد وهايدى رفعت ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود .



وشارك صلاح عبد الله في رمضان الماضي في مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وشارك فى بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.