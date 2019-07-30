ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل روحين في زكيبة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:32 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
شيرى نبيل
انضم الفنان الكبير صلاح عبد الله إلى أسرة مسلسل "روحين فى زكيبة"، للفنان حمدى الميرغنى فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية .

المسلسل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى ويشارك فى بطولته نهى عابدين وانتصار وبيومى فؤاد وهايدى رفعت ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود .

وشارك صلاح عبد الله في رمضان الماضي في مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وشارك فى بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

ترشيحاتنا

أصل الحكاية.. كيف انتصر بيراميدز على الزمالك فى صفقة جون أنطوى

كاميرات المراقبة فضحته.. سعودي يشعل النار فى سجاد مسجد.. فيديو

لا حل سوى بتر الجزء الملدوغ.. تحذيرات هامة من الفلاحين حول ثعبان الطريشة

بـ 10 آلاف جنيه اشتري جاموسة 250 كيلو من وزارة الزراعة

محمود العسيلي يحتفل بخطوبته على خبيرة تجميل في الساحل الشمالي.. صور

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

كباريه البسفور وكونياك أوتار.. إعلانات المزاج عند المصريين زمان | نوستالجيا