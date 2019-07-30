مساعدات مالية وفرص عمل في لقاء المواطنين بمحافظ الدقهلية اليوم

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على صرف مساعدات مالية فورية لـ 10 مواطنين وادراجهم في برنامج تكافل وكرامة.





وكلف السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقتة لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.





جاء ذلك بعد ان التقي كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بهم اليوم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين والذي استمع فيه الي مشكلاتهم الشخصية والاجتماعية والمالية.





وكلف كمال شاروبيم، احمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتدبير فرصة عمل في القطاع الخاص لاحد المواطنين من مركز شربين، حيث يتم تسليمه العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفه العائلية والاقتصادية .





كما وجه كمال شاروبيم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بتقديم العلاج علي نفقة الدولة لإحدى المواطنات من مركز نبروه والفحص الطبي الشامل لها.



