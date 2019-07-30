برلمانى: المناطق الحرة ستلعب دورًا قويًا فى زيادة صادرات مصر

أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أهمية توجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى التوسع فى المناطق الحرة.





وأضاف الكمار أنه وفقا للأرقام التى أعلنتها وزيرة التخطيط فإن مشروعات المناطق الحرة العامة حققت قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى بلغت 7,35 مليارجنيه ، مما يعنى أن الاهتمام بالتوسع فى هذه المناطق قد يحدث طفرة فى الدخل القومى.





وأشار نائب شبين القناطر إلى أن المناطق الحرة ستلعب دورًا قويًا فى رفع صادرات مصر، وكذلك فى تقليل معدلات البطالة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معدلات النمو الاقتصادى.



