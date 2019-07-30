لا بدائل والمريض فى متاهة.. نواقص الأدوية صداع مزمن فى رأس الحكومة

وتغيب أدوية الضغط والسكر عن الصيدليات وهى أدوية حيوية لا يمكن استبدال بعض الأنواع منها بأخري، ويعزي مهنيو القطاع المشكلة إلى عدد من العوامل .

وتغيب أدوية الضغط والسكر عن الصيدليات وهى أدوية حيوية لا يمكن استبدال بعض الأنواع منها بأخري، ويعزي مهنيو القطاع المشكلة إلى عدد من العوامل .

تشهد الصيدليات نقصًا حادًا في عدد من الأدوية الحيوية منذ شهور، مما يسبب معاناة كبيرة للمرضى خصوصًا أن بعض الأدوية لا يمكن تعويضها بشبيه أو "بديل" كما يسمى في اللهجة المحلية.

تشهد الصيدليات نقصًا حادًا في عدد من الأدوية الحيوية منذ شهور، مما يسبب معاناة كبيرة للمرضى خصوصًا أن بعض الأدوية لا يمكن تعويضها بشبيه أو "بديل" كما يسمى في اللهجة المحلية.

من جانبه قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: إن السوق يعاني من نقص في بعض أدوية حيوية مثل أدوية الضغط والسكر.

وأوضح "عوف"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك أدوية حيوية لا يمكن لمريض أن يستبدلها بنوع أخر بعد أن تعود عليه، مشيراً إلى أن أزمة الدواء كارثة إنسانية يقتضى مقاضاة المقضرين قانونيا.

ودعا الوزارة إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة مرضى السكر والضغط لإنهاء أزمة الأدوية غير المبررة والوقوف على الأسباب لوجود معاناة داخل سوق الدواء في مصر.

وأرجع محمد أبو القاسم، مدير أبحاث الدواء بشركة سبأ، نقصان الأدوية الحيوية بالإسواق إلى أن خطأ تسعير الأدوية منذ قرار رفع وزارة الصحة للأدوية والذى اتاح لشركات الأدوية أن ترفع اسعار الأدوية الأكثر شراء دون النظر إلى أهمية الأدوية الحيوية.

وأوضح" أبو القاسم"، إلى أن شركات المالتى ناشيونال توقفت عن تصنيع الأدوية الحيوية نظرا لأنها لا تحقق هامش ربح كبير فضلاً عن ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة من الخارج لتصنيعها.





وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.