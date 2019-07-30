للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور

شنت لجنة من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مفاجئة للتفتيش على أحد شوادر بيع الأضاحي واللحوم الحمراء بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.





وقام أطباء الحملة بالتفتيش، على الشادر للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة وتم فحص عينات من الأضاحي للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للذبح في عيد الأضحى، بجانب فحص اللحوم الحمراء المعروضة للبيع والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.





وتكثف وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية من الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضاحي، والتأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي.





وخصصت وزارة الزراعة خطًا ساخنًا تستقبل منه الشكاوى والإستفسارات فى هذا الصدد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية برقم 19561 أو على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فيما تم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي.



