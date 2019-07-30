ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:46 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جمال صلاح الدين - عدسة / إيهاب أشرف
شنت لجنة من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مفاجئة للتفتيش على أحد شوادر بيع الأضاحي واللحوم الحمراء بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة. 

وقام أطباء الحملة بالتفتيش، على الشادر للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة وتم فحص عينات من الأضاحي للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للذبح في عيد الأضحى، بجانب فحص اللحوم الحمراء المعروضة للبيع والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

وتكثف وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية من الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضاحي، والتأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي.

وخصصت وزارة الزراعة خطًا ساخنًا تستقبل منه الشكاوى والإستفسارات فى هذا الصدد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية برقم 19561 أو على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فيما تم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي.

وأرسل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع فور حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينه.
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور
للتأكد من سلامتها.. حملة من الخدمات البيطرية على شادر أضاحي ولحوم بفيصل.. صور

ترشيحاتنا

أسعار السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور 30-7-2019

ثوم وبصل.. الفلاحين تقدم الحل لإبعاد ثعبان الطريشة عن التجمع

محمد صلاح عن محمود كهربا: محدش يكلمنى عنه ..فيديو

هاني شاكر يعلن غضبه من محمد رمضان: منحته تصريح عشان يغنى مش يقلع

عماد السيد: الدوري سُرق من الزمالك.. وهذا سبب خطأئي أمام الأهلي

5 صفقات نارية لنادي بيراميدز وأنطوي يقترب.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

بفستان فوق الركبة.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين