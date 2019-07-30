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رياضة

في دورتها الـ16.. إشادة دولية بالتنظيم المصري لبطولة العالم للسباحة بالزعانف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:46 م
فرحة وسعادة على المشاركين
فرحة وسعادة على المشاركين فى البطولة
عمرو الحلواني
أشادت وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف، في دورتها السادسة عشر والتي تقام لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط بحمام السباحة الأولمبي الذي يستضيف منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

ووجه رؤساء الوفود، المشاركة الشكر لكل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري الغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ تعتبر من اجمل المدن التى قاموا بزيارتها لما تتمتع بها من بنية تحتية وانشاءات رياضية تجعل من شرم الشيخ واحدة من اجمل مدن العالم جذبا للاحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

يذكر أن الدول المشاركة في البطولة للنسخة الحالية هي "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان".

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