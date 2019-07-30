في دورتها الـ16.. إشادة دولية بالتنظيم المصري لبطولة العالم للسباحة بالزعانف

أشادت وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف، في دورتها السادسة عشر والتي تقام لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط بحمام السباحة الأولمبي الذي يستضيف منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.





ووجه رؤساء الوفود، المشاركة الشكر لكل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري الغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.





وأكد أن مدينة شرم الشيخ تعتبر من اجمل المدن التى قاموا بزيارتها لما تتمتع بها من بنية تحتية وانشاءات رياضية تجعل من شرم الشيخ واحدة من اجمل مدن العالم جذبا للاحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.



