عضو بـ البيطريين: الطبيب المحجري يمنع شحنات بملايين وراتبه 1500 جنيه

قال الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن راتب الطبيب البيطري المحجري لا يتخطى 1500 جنيه في الشهر، فكيف لشخص يمنع رسائل لحوم فاسدة بملايين الجنيهات أن يكون راتبه بهذا الشكل، مؤكدا أننا نترك الطبيب البيطري لشيطان نفسه وضعاف النفوس ونهدم صحة المواطنين دون أن نشعر إذا تمت الموافقة على دخول أي شحنات أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي.



وأوضح الدكتور محمد دهمش، في بيان، اليوم، الثلاثاء، أن نقابة العامة للأطباء البيطريين تسعى جاهدة إلى تنمية موارد الدكتور البيطري المحجري بالتنسيق مع الجهات المهنية بالدولة، أما بالنسبة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فهي هيئة حكومية محدودة ومقيدة بقوانين دولة، فهناك ما يقرب من 600 طبيب بيطري هم المسئولين عن 42 محجرا بأرجاء مصر كلها.



وتطرق عضو مجلس النقابة إلى مشكلة أخرى وهي إلغاء لجان السفر وهي بدورها كانت تقوم بفحص رسائل اللحوم والداوجن من مصدرها قبل استيرادها، حيث أوضح أنه كان يوجد استراتيجية بالمحاجر البيطرية بأن هناك لجان سفر من الأطباء البطريين لفحص المواد المستورة قبل شحنها إلى مصر ولكن تم إلغاؤها من قبل وزير الزراعة بعد ضغط كبير من المستوردين.



وأضاف الدكتور محمد دهمش: "نتمنى إعادة النظر في عودة لجان السفر مرة أخرى التي تساعد في منع الأمراض في الغذاء الحيواني من المصدر، لأنه لا يوجد إمكانيات متاحة للطبيب البيطري داخل الموانئ ليستطيع إتمام مهام عمله على أكمل وجه إنما يحاولون جاهدين فعل ما في استطاعتهم لمنع الأمراض"، قائلا: "الأطباء في المحاجر بيعملوا من الفسيخ شربات".