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السياحة: تحديث معايير تصنيف الفنادق وتدريب العمالة على أولوياتنا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:36 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
قالت وزيرة السياحة، إن الوزارة تعمل على التطوير والتحديث بالتعاون مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لتحديث معايير تصنيف الفنادق.

وأوضحت وزيرة السياحة، خلال احتفالية افتتاح أعمال تطوير مطار الغردقة الدولي، أن معايير تصنيف وتحديث الفنادق لم تتغير منذ عام 2006، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على رفع كفاءة العنصر البشري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن التعاون والتنسيق مع مؤسسات السياحة، ورجال الأعمال، بحيث ننهض بكفاءة القطاع بالكامل، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.

وأكدت وزيرة السياحة أن مصر عادت بقوة، والعالم كله يرغب في زيارة مصر، ولدينا اليوم برامج مشتركة تمنحنا انطباعا جيدا.

وأضافت وزيرة السياحة أن الوزارة ستعمل على جودة الفنادق الحقيقية، التي تقدمها للسياح وضيوف مصر، مؤكدة أن جودة الفنادق من شأنها ضبط مسألة التسعيرة لتتناسب معها ومع ما تقدمه الفنادق.

ويشهد احتفالية افتتاح مطار الغردقة الدولى وزيرا الطيران والسياحة، ورؤساء الشركات التابعة لقطاع الطيران المدنى أبرزهم اللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وعدد من رؤساء الشركات التابعة القابضة مصر للطيران، والطيار سامح حفني، رئيس سلطة الطيران المدني.

وشملت أعمال تطوير مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة، إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازٍ للمدرج الحالي لخدمة أحدث الطائرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.

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