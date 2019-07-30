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للحجاج.. احذروا من تناول هذه المأكولات حفاظا على صحتكم.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:29 م
صدى البلد
آيات أحمد
وجهت خبيرة التغذية، منى محمد، عدة نصائح للحجاج للحفاظ على صحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج، محذرة إياهم من شرب المياه غير المعبأة، وتناول الألبان والجبن غير المبسترة.

وأضافت منى محمد، خلال حديثها ببرنامج "صباح الخير" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أنه يجب الابتعاد عن تناول المقليات والمأكولات التى تحتوى على دهون كثيرة والمخللات، بالإضافة إلى البيض والبسطرمة.

ولفتت منى محمد إلى ضرورة النظر والتأكد من تاريخ إنتاج المأكولات المعلبة قبل تناولها وشراء الطعام من مكان موثوق فيه.

ووجهت مريض السكر بضرورة تقسيم وجباته إلى 5 وجبات فى اليوم وشرب عصير طازج بدون سكر خلال اليوم.

وتابعت "خبيرة التغذية" أن مرضى الضغط يجب أن يبتعدوا عن المأكولات التى تحتوى على أملاح وبهارات كثيرة، مع ضرورة شرب 4 لتر مياه يوميًا على دفعات.

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